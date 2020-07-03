Пивные реки: перевозивший напитки грузовик перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске перевернулся грузовик с пивом. Часть напитка разлилась по проезжей части, но некоторые бутылки уцелели.

Авария произошла около девяти часов утра по местному времени (5.00 мск) на улице Северный проезд в Кировском районе города. Грузовой фургон столкнулся с легковым автомобилем Ford.

От удара легковушка вылетела на обочину, а фургон завалился на правый бок, растеряв свой груз. Люди в ДТП не пострадали, сообщает mk.ru.