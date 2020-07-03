Россияне назвали желаемый доход на семью

Россияне назвали желаемым средним доходом для семьи из трех человек, в которой два работающих взрослых, 85,7 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит холдинг «Ромир», который провел опрос среди совершеннолетних граждан во всех типах населенных пунктов субъектов страны.

Около 22% опрошенных посчитали достаточным доход в размере от 60 до 90 тысяч рублей, еще 21% - от 90 до 120 тысяч. Ежемесячную сумму от 45 до 60 тысяч назвали желаемой 18% россиян. Доход в 20-30 тысяч рублей устроил бы 4% опрошенных, а 2% готовы жить менее чем на 20 тысяч.

Средний желаемый доход на семью в этом году оказался самым высоким за все время, пишет РБК. Самые высокие запросы наблюдаются у жителей Центрального, Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного округов.