Врач рассказала, чем опасны комариные укусы

Врач-аллерголог Надежда Бойко рассказала о том, какую опасность могут нести укусы комаров. В частности, она сообщила, что обычно первая реакция проходит легко, а вот после может последовать аллергический ответ, непрекращающийся зуд и водянистые волдыри.

«Особенно страдают дети, поскольку у них кожа еще достаточно тонкая и комару легче преодолевать своим хоботком барьеры в поисках кровеносных сосудов», - объяснила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

В то же время она отметила, что хоть комары и являются переносчиками опасных заболеваний, в наших широтах они способны вызвать только аллергическую реакцию, которую провоцирует компонент, содержащийся в выделяемом этими насекомыми секрете во время укуса. Бойко вновь обратила внимание на то, что особо гиперчувствительны к слюне комара маленькие дети, у которых них на местах укуса возникает покраснение кожи.

«Возникает что-то похожее на чесотку, когда помимо самих "ран" начинают зудеть область вокруг самого очага укуса», - объяснила она.

Доктор добавила, что, как правило, аллергия проходит достаточно легко, но в некоторых случаях могут возникать температура и недомогание. Также, по словам Бойко, при повторных укусах может появиться слабость и даже головная боль.

«В этих случаях (нужны - прим. ред.) противоаллергенные средства», - сказала специалист, подчеркнув, что при использовании таких народных средств, как сода или соль, проходят лишь симптомы укусов.

Чтобы отпугивать комаров Надежда Бойко рекомендовала обрабатывать кожу веществами, имеющими специфический запах. Например, эвкалипт, мята, вьетнамские бальзамы, содержащие эфирные масла. Она добавила, что эти средства можно использовать даже детям.