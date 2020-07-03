В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России

Средняя температура в районах Крайнего Севера, в Южном и Центральном округах в следующие десять дней превысит норму на несколько градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На четыре градуса выше нормы температура поднимется в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае и Иркутской области. В отдельных регионах – Эвенкии и на Обской губе – этот показатель составит шесть градусов выше нормы.

«Юг Центрального федерального округа и Южный федеральный округ - в этих регионах температура выше нормы на шесть градусов», - добавил Вильфанд.

По его словам, прогноз температуры на декаду является довольно точным. В регионах будет стоять очень теплая и даже жаркая летняя погода.