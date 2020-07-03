Машины пламенем объяты: в Подмосковье сгорели несколько автомобилей

В ЖК «Ново-Молоково» в Московской области сгорели несколько машин. Инцидент сняли на видео пользователи социальных сетей.

На записи видно, что от огня пострадали по меньшей мере четыре легковых автомобиля. В кадр также попали машины экстренных служб, прибывших на место ЧП.

О том, что стало причиной возгорания пока информации нет. Однако в комментариях под видео возможные очевидцы сообщили, что пожару предшествовала ругань на месте инцидента, в связи с чем они предполагают, что это был поджог.

О погибших и пострадавших в результате происшествия ничего не сообщается.