В WhatsApp появятся новые функции

У популярного мессенджера WhatsApp появится несколько новых функций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте программы.

В частности, у пользователей будет возможность отправлять друг другу анимированные стикеры. Также упростится процесс добавления новых контактов - можно будет просто просканировать QR-код другого пользователя, и он автоматически появится в списке.

Кроме того, разработчики решили улучшить функцию групповых видеозвонков. Вскоре в них смогут принимать участие до восьми человек, а изображение каждого из собеседников можно будет растянуть на весь экран.

Еще создатели приложения добавили темный режим в WhatsApp Web и десктопную версию. Также пользователи мобильных устройств на базе KaiOS скоро смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, при помощи популярной функции статуса.

Дата выхода патча пока не называется. Однако в сообщении говорится, что обновленная версия мессенджера будет доступна в течение нескольких недель.