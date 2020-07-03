Пункты сдачи ЕГЭ в России прошли полную дезинфекцию

Пункт сдачи ЕГЭ в России прошли полную дезинфекцию и готовы к приему выпускников. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что 29 и 30 июня прошли пробные экзамены, на которых обработали технологию проведения и меры эпидемиологической защиты.

«Вчера прошла полная дезинфекция всех пунктов проведения экзамена. Поэтому, и по мнению Роспотребнадзора, и по мнению специалистов, на сегодня пункты готовы», - сказал он журналистам во время рабочей поездки в республику Алтай.

Кравцов напомнил, что до 15 июня все учащиеся девятых и одиннадцатых классов получили аттестаты. Аттестация проводилась по текущим оценкам, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что приемная компания в российские вузы продлится с 20 июня по 18 августа включительно. Некоторые выпускники смогли подать документы, не дожидаясь результатов ЕГЭ.