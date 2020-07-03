Россиянам рассказали, как правильно инвестировать во время кризиса

Заниматься инвестированием нужно исходя из целей, а не из состояния рынка. Многие успешные бизнесмены, наоборот, ждут кризиса, чтобы приобрести ценные бумаги по более низкой цене. Об этом рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова.

При этом она напомнила, что вкладывать необходимо только тогда, когда есть свободные деньги. Желание обыграть рынок зачастую приводит к большим потерям.

«Вы должны покупать акции разных компаний из разных секторов рынка и из разных стран. В идеале, сформируйте свой портфель, куда будут включены разные активы - акции и облигации из развивающих и развитых стран, добавьте туда золото для стабильности портфеля», - посоветовала финансист.

В последнее время в России, отметила Феоктистова, популярность приобретают торгуемые на бирже фонды ETF.

«Это хороший способ распределить свои деньги в разные компании при относительно небольших расходах», - сказала эксперт.

Также финансист напомнила о способах инвестирования в России - это брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет. Разница заключается в том, что на БС акции нельзя продавать в течение трех лет, иначе пропадет льгота, а на ИИС льготы сохраняются в любом случае.

Феоктистова заявила, что фондовый рынок волатилен, и цены меняются каждую секунду. Прежде чем открывать ИИС эксперт посоветовала сформировать финансовый резерв, то есть те средства, которые можно в любой момент направить на срочные цели. Кроме того, будущим инвесторам стоит задуматься о покупке полиса долгосрочного страхования жизни. Он позволит сохранить деньги в случае проблем со здоровьем.