В России создан первый дрон-дальнобойщик

В России создали беспилотник, способный брать на борт более 200 килограммов груза. Дрон-дальнобойщик сможет доставить его на расстояние до 300 километров. Экономисты и логисты уже оценивают перспективные преимущества беспилотной новинки.

«Испытания показали, что новый дрон применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть», - цитирует РИА Новости слова руководителя проекта Дмитрия Арсентьева.

Летающий почтальон может подниматься в воздух в диапазоне температур от плюс 40 до минус 40 градусов. При этом беспилотник имеет компактные размеры - 5 на 3 метра.

В движение небесный дальнобойщик приводят обычные двигатели внутреннего сгорания, а летает воздушный курьер на 95-ом бензине.

На подготовку к полету уходит не более часа, заявляют создатели. Единственное, что необходимо беспилотнику – ровная площадка для посадки. Недавно создатели подали заявку на государственную регистрацию воздушного судна в Росавиацию. Планируется, что уже десятого июля дрон станет первым тяжелым беспилотником в России.