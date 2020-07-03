В Нижнем Новгороде отметили присвоение звания «Города трудовой доблести» с помощью системы оповещений
Оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» прозвучали повсеместно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Горожане услышали новость вместе с гудками. Губернатор Глеб Никитин поблагодарил нижегородские предприятия и организации, которые присоединились к этой акции.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам.
Данное звание было присвоено городам «за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях».
Таким образом, почетное звание носят следующие города: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. Об этом говорится в указе, который размещен на сайте Кремля.