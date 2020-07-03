Ученые объяснили, чем опасна мутация коронавируса

В случае мутации коронавируса его распространение может ускориться. Об этом предупредили в Национальном институте аллергических и инфекционных заболеваний США.

«Определенная мутация может делать вирус более заразным. На этот счет ведутся споры, но я считаю, что полученные данные говорят о том, что есть мутация, которая ускоряет репликацию вируса и увеличивает его концентрацию в организме», - рассказал директор института Энтони Фаучи в интервью медицинскому журналу JAMA.

Также ученый сообщил, что, если клинические испытания вакцины от COVID-19 начнутся в конце июля, то к началу 2021 года появится уверенность в том, что сыворотка безопасна и эффективна.

Ранее врач-кардиолог рассказала, что бородатые мужчины тяжелее переносят коронавирус. Кроме того, ученые назвали группу людей с повышенным риском смертности от инфекции. В нее входят несколько десятков миллионов людей в России.