«Сияющий свет»: Бабкина рассказала о странном видении при выходе из комы

Надежда Бабкина при выходе из комы заметила небольшую странность. Певица рассказала, что это был словно «свет в конце тоннеля».

«Видела свет, голоса никакого не слышала», - заявила Бабкина в выпуске YouTube-шоу Максима Галкина.

После этого серебристый свет стал еще ярче, певица пришла в сознание и услышала врачей.

«Я им первое что сказала, когда они повезли меня в реанимацию: "Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо, но моя жизнь в ваших руках"», - сообщила артистка.

Напомним, что в начале апреля Надежда Бабкина почувствовала себя плохо и была госпитализирована. В больнице у нее обнаружили двустороннюю пневмонию и ввели в искусственную кому. Тест артистки на коронавирус при этом оказался отрицательным.