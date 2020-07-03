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Четыре года колонии: браконьер из КНДР получил срок за нападение на приморских пограничников

Иван Линдеманн
04:37 03.07.2020
Расследование уголовного дела против остальных 14 браконьеров находится на завершающей стадии.
Четыре года колонии: браконьер из КНДР получил срок за нападение на приморских пограничников
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости

Браконьера из КНДР, который совершил нападение на приморских пограничников, арестовали. Мужчина получил четыре года колонии. Такое решение в пятницу, 3 июля, принял Находкинский городской суд.

«Рыбаку назначено четыре года колонии общего режима», - рассказали в суде РИА Новости.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Тогда, по данным следствия, приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно, шедшее под флагом КНДР. Его экипаж - 17 рыбаков - незаконно ловил кальмара. При задержании трое браконьеров нанесли троим военнослужащим удары деревянными палками. Следствие отмечает, что здоровью пограничников был причинен ущерб средней степени тяжести.

Трое нападавших обвиняются по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование уголовного дела против остальных 14 браконьеров находится на завершающей стадии.

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