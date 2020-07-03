Святыня двух религий: эксперт объяснил, зачем Турции возвращать Святой Софии статус мечети

Решение Верховного суда Турции об изменении статуса храмового комплекса Святой Софии в Стамбуле может иметь далеко идущие последствия, как для самой Анкары, так и для ее взаимоотношений с другими странами. Об этом предупредил президент российско-турецкой Ассоциации проектного развития Иван Стародубцев.

Софийский собор, возведенный еще в VI веке и имеющий статус музея, может стать мечетью. В беседе со «Звездой» эксперт рассказал о предпосылках и последствиях принимаемых решений.

«Позиция Турции проста, и она ее озвучивала не раз: любой объект, который находится на территории страны, она может использовать по любому назначению, как ей заблагорассудится», - отметил Стародубцев.

Однако, комплекс Святой Софии, это нечто больше, чем просто объект на территории Турции, добавляет эксперт. Это предмет культурного, религиозного, исторического наследия. Святая София также находится под защитой ЮНЕСКО, напомнил Стародубцев.

«Очевидно, что руководство Турции, в случае принятия такого решения, столкнется с волной возмущения со стороны многих стран мира. Вопрос в том, ради чего это делается», - заявил президент российской-турецкой Ассоциации проектного развития.

В качестве обоснования своего решения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может назвать интересы своих соотечественников, многие из которых ожидали возвращения святыни. Первая в современной истории мусульманская служба в Святой Софии может состояться уже 15 июля.

«Давайте не будем забывать, что с тех пор как комплекс Святой Софии из мечети был превращена в музей в 1934 году, различные организации и ассоциации предпринимали попытки обратится в суд, чтобы вернуть прежний статус, чтобы стала она мечетью», - напомнил Стародубцев.

Против решения турецких властей выступили все и сразу. Греческая и армянская церкви в один голос призывают соседей не принимать поспешных и неблагоразумных действий. В поддержку музейного статуса храма выступили ученые. Академики, профессура со всех континентов поставили десятки подписей под открытым письмом.

«Это дело будет громким. Когда в 1934 году принималось решение о превращении Святой Софии из мечети в музей, учредительные документы никто не изменил. До сих пор назначение объекта – мечеть», - отмечает эксперт.

Святыня двух религий Собор Святой Софии имеет важное значение и для России. Согласно преданию, именно в нем приняла крещение княгиня Ольга - первая правительница Руси, которая проповедовала христианство. Тем не менее, решение уже принято. Статус Святой Софии можно изменить указом президента.