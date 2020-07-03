Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Святыня двух религий: эксперт объяснил, зачем Турции возвращать Святой Софии статус мечети

Ян Брацкий
05:27 03.07.2020
По мнению эксперта, решение о возвращении комплексу Святой Софии статуса мечети может вызвать недовольство верующих во многих странах.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Yasin Akgul, dpa, Globallookpress

Решение Верховного суда Турции об изменении статуса храмового комплекса Святой Софии в Стамбуле может иметь далеко идущие последствия, как для самой Анкары, так и для ее взаимоотношений с другими странами. Об этом предупредил президент российско-турецкой Ассоциации проектного развития Иван Стародубцев.

Софийский собор, возведенный еще в VI веке и имеющий статус музея, может стать мечетью. В беседе со «Звездой» эксперт рассказал о предпосылках и последствиях принимаемых решений.

«Позиция Турции проста, и она ее озвучивала не раз: любой объект, который находится на территории страны, она может использовать по любому назначению, как ей заблагорассудится», - отметил Стародубцев.

Однако, комплекс Святой Софии, это нечто больше, чем просто объект на территории Турции, добавляет эксперт. Это предмет культурного, религиозного, исторического наследия. Святая София также находится под защитой ЮНЕСКО, напомнил Стародубцев.

«Очевидно, что руководство Турции, в случае принятия такого решения, столкнется с волной возмущения со стороны многих стран мира. Вопрос в том, ради чего это делается», - заявил президент российской-турецкой Ассоциации проектного развития.

В качестве обоснования своего решения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может назвать интересы своих соотечественников, многие из которых ожидали возвращения святыни. Первая в современной истории мусульманская служба в Святой Софии может состояться уже 15 июля.

«Давайте не будем забывать, что с тех пор как комплекс Святой Софии из мечети был превращена в музей в 1934 году, различные организации и ассоциации предпринимали попытки обратится в суд, чтобы вернуть прежний статус, чтобы стала она мечетью», - напомнил Стародубцев.

Против решения турецких властей выступили все и сразу. Греческая и армянская церкви в один голос призывают соседей не принимать поспешных и неблагоразумных действий. В поддержку музейного статуса храма выступили ученые. Академики, профессура со всех континентов поставили десятки подписей под открытым письмом.

«Это дело будет громким. Когда в 1934 году принималось решение о превращении Святой Софии из мечети в музей, учредительные документы никто не изменил. До сих пор назначение объекта – мечеть», - отмечает эксперт.

Святыня двух религий Собор Святой Софии имеет важное значение и для России. Согласно преданию, именно в нем приняла крещение княгиня Ольга - первая правительница Руси, которая проповедовала христианство. Тем не менее, решение уже принято. Статус Святой Софии можно изменить указом президента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.07.2020, 14:25
Путин назвал незаконными санкции США против Сирии
Дата03.07.2020, 02:00
Главком ВКС РФ озвучил сроки создания Единой космической группировки
Дата02.07.2020, 12:49
Порье назвал способ победить Нурмагомедова
Дата30.06.2020, 12:23
На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:00 В стране и мире
Видео
Подлинная сокровищница: в Алеппо заработал уникальный исторический музей
05:27 В стране и мире
Видео
Святыня двух религий: эксперт объяснил, зачем Турции возвращать Святой Софии статус мечети
05:16 Армия
Видео
Стартовал Всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня - 2020»: видео
05:00 В стране и мире
Видео
По итогам двух недель: врачи рассказали о первых результатах испытаний вакцины от COVID-19
04:48 В стране и мире
Приговор Полу Уилану вступил в силу
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Впервые на территории России: в крымской пещере «Таврида» обнаружили кости древнего носорога стефаноринуса
Видео
ГЭС под Мурманском «атаковали» медвежата: видео
Ученые объяснили, чем опасна мутация коронавируса
Видео
В Ростове прохожий регулировал дорожное движение при помощи зонтика: видео
Спустя 100 лет: СМИ сообщили об исчезновении свастики с эмблем финских ВВС
В Африке таинственно погибли сотни слонов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.