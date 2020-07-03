Грядет гроза: в Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В пятницу, 3 июля, в Москве и Московской области будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Причина - грозы и ветра, которые ожидаются в этот день.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение об опасности будет действовать 12 часов - с 9.00 до 21.00. Ожидается, что ветер усилится до 15 метров в секунду.

Вечером в четверг, 2 июня, в Москве и области прошел ливень. В результате на дорогах образовались огромные лужи.