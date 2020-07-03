В РАН оценили шансы встретить мутировавшие земные формы жизни на Марсе

По мере освоения космического пространства человек может встретить новые формы жизни. Не исключено, что на Марсе ими могут оказаться организмы, которые были занесены на Красную планету космическими аппаратами и впоследствии мутировали.

«Также как нельзя исключить возможность встретиться с ранее занесенными человечеством на Марс, например, земными формами жизни, которые еще могут и модифицироваться в новых условиях», - рассказал РИА Новости директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

Также он считает, что для человека встреча с инопланетными существами не должна стать неожиданной. Все эти сценарии прорабатываются в рамках программ планетарной защиты.

Ранее российские ученые разработали новый способ поиска жизни на далеких и малоизученных планетах Солнечной системы. Создатели предложили сканировать поверхность небесных тел лазером с борта космического корабля или межпланетной станции.