Подлинная сокровищница: в Алеппо заработал уникальный исторический музей

Спустя три месяца с последней экскурсии возобновил свою работу Национальный исторический музей в Алеппо. Учреждение было закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции. Посетители, желающие осмотреть сокровища из запасников, обязаны носить маски. За этим строго следят сотрудники музея.

«В доисторическом зале много интересных находок. Но самая ценная — это полностью сохранившийся скелет четырехлетнего ребенка-неандертальца. Скорее всего, это родители устроили его погребение», - объясняет сотрудница Национального музея Алеппо Бананц Еданян.

В соседнем зале установлен бронзовый лев, один из пары стражей святилища древнего города- государства Эбла. Его близнец украшает собой залы Лувра. Львам несколько тысяч лет, но это далеко не самые уникальные находки, которые вывезли из Сирии европейские и американские археологи в IXX и XX веках.

В XXI веке музеи грабили современные варвары. Террористы вывозили самые ценные находки и продавали их на черном рынке. К счастью, большую часть удалось спасти. Сотрудники музея, сохранили, например, единственную в своем роде вращающуюся скульптуру - с телом могучего быка и человеческой головой. Это Шеду. Он сделан из золота, инкрустирован драгоценными камнями и эмалью.

Все эти экспонаты удалось спасти лишь благодаря самоотверженности сотрудников музея. Под обстрелами боевиков они берегли сокровища, чтобы сейчас каждый мог увидеть эту древнюю красоту.

«Линия фронта проходила всего в нескольких сотнях метрах от музея. Самые ценные вещи мы вывезли в Дамаск. Огромные барельефы и скульптуры перенесли в подвал. Большую часть тяжелых каменных статуй мы просто укрыли мешками с песком, заколотили в деревянные ящики. Надеялись, что это как-то защитит от осколков снарядов. И наши сотрудники под постоянными обстрелами безоружные дежурили по очереди все эти годы в музее. Чтобы предотвратить возможную попытку украсть экспонаты», - признался куратор отдела древних сирийских экспонатов Национального музея Алеппо Ахмад Осман.

Сам город-государство Эбла сильно пострадал, когда его захватили боевики. Все, что можно было продать, они вывезли. Остальное пытались сровнять с землей при помощи бульдозеров.

«Когда мы только открыли наш музей, первые посетители были удивлены, и говорили нам, что они были уверены, что коллекция музея погибла, или была украдена», - добавляет Осман.

Сейчас открыты всего два зала из десяти. На восстановление других не хватает денег. Однако, музею, помимо бесценных артефактов, удалось сохранить главное - команду. С этими людьми, которые рисковали своей жизнью ради спасения этих экспонатов, можно быть уверенным, что музей точно не закроется.