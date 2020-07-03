Суд перенес рассмотрение дела о мере пресечения для замминистра науки Лукашевич

Тверской суд Москвы продлил срок задержания заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич на 72 часа. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Марины Лукашевич отложено 6 июля на 15:00 мск», - сказано в сообщении.

О возбуждении уголовного дела о мошенничестве в пятницу, 3 июля, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Сообщается, что в результате преступных действий у Минобрнауки было похищено 40 миллионов рублей.

В министерстве утверждают, что в 2016 году глава одной из коммерческих организаций заключила с индивидуальными предпринимателями контракты на выполнение работ в интересах Минобрнауки. Она получила деньги, но не исполнила обязательства. При этом заказчику предоставили результаты выполненных работ. А их приемку, как сообщается, проводил сообщник подозреваемой, которая занимала руководящую должность в ведомстве.