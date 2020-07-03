Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в белорусские проекты

Сбербанк России мог бы принять участие в финансировании крупных инвестиционных проектов в Белоруссии. С таким предложением выступил президент республики Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

«Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики», - сказал он на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, который находится с визитом в Минске.

Президент Белоруссии сообщил, что планирует составить перечень инновационных объектов, как в советские времена.

«Мы должны ввести их в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои», - сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко поблагодарил Грефа за активную работу Сбербанка в Белоруссии и подчеркнул, что визит председателя правления в Минск в День независимости очень важен.