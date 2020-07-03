Огромный факел в ночи: опубликованы новые видео пожара на ГПЗ под Самарой

В социальных сетях появилось видео пожара на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе в Самарской области. На роликах, опубликованных местными жителями, можно заметить, как в небо поднимается огромный огненный столб.

Авария на ГПЗ произошла во время проведения земляных работ, в результате которых была повреждена незаконная врезка в газопровод.

Из ближайших населенных пунктов спасатели эвакуируют более 1600 жителей. Трасса, ведущая к заводу, перекрыта. На месте работают аварийные службы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заслушал доклады об обстановке на ГПЗ в ситуационном зале регионального МЧС.