В Британии умер самый старый в мире кот

Самый старый кот в мире породы мейн-кун по кличке Раббл, скончался в Британии в возрасте 31 года.

Как отметила его хозяйка, Мишель Херитейдж, Раббл стал считаться самым старым котом в мире, когда ему исполнился 31 год.

Женщина получила кота на свое 20-летие в качестве подарка. С тех пор они с Рабблом были неразлучны.

«Он был потрясающим спутником, с которым мне выпало счастье прожить так долго», - заявила Мишель, пишет издание Mirror.

Хозяйка кота объясняет его долголетие тем, что у женщины не было детей, и она баловала его как ребенка.

Однако к концу жизни кот резко состарился, плохо ел и стал очень худым. Однажды Раббл ушел и не вернулся. Мишель уверена, что ее любимец ушел, чтобы умереть, как это делают кошки.

По человеческим меркам Рабблу было 150 лет. Мейн-кун побил рекорд сиамского кота из Техаса по кличке Скутер, который умер в 2016 году в возрасте 30 лет.

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