«Потеря отца и тренера»: Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор выразил соболезнования чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца, Абдулманапа. Об этом ирландец написал в своих соцсетях.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», - написал Конор.

Напомним, в 2018 году Макгрегор проиграл Нурмагомедову удушающим приемом в титульном поединке.. После боя на арене состоялась массовая потасовка между представителями обеих команд.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало известно в пятницу, 3 июля. Печальной новостью поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отец спортсмена умер в возрасте 57 лет от осложнений на фоне коронавируса в одной из больниц Москвы. Еще в апреле Абдулманап был госпитализирован с пневмонией, а позже впал в кому. В июне просочились сообщения о том, что состояние тренера стабилизировалось, родственника Хабиба удалось вывести из комы. Однако последние дни состояние Абдулманапа Нурмагомедова было тяжелым.