«Российская газета» опубликует обновленную Конституцию РФ

Издание «Российская газета» опубликует обновленную версию Конституции РФ в субботу, 4 июля.

Уточняется, что текст документа будет опубликован в печатной версии издания и на официальном сайте.

Напомним, поправки вступают в силу уже в субботу, 4 июля. В Хабаровске номер с текстом Конституции уже печатается и скоро поступит в киоски и почтовые ящики подписчиков.

Также сообщается, что на официальном сайте издания текст основного закона будет вывешен после полуночи.

«Завтрашний номер «Российской газеты» выйдет тиражом 108 тыс. экз., а тираж следующего выпуска «Российской газеты - Неделя» превысит 3 млн экз.», - уточняет пресс-служба.

Напомним, согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%, итоговая явка по стране на голосовании 1 июля составила 67,97%.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ.