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На танке по огороду: зачем в России покупают через интернет военную технику

Игорь Лапик
21:34 03.07.2020
Официальная реставрационная мастерская имеет право продавать макет танка, собранный из находок легальных поисковиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Танк Победы Т-34-85 пытались продать через интернет. Объявление появилось на одном из сервисов, которое потом исчезло. Сообщалось, что боевая машина полностью реконструирована.

Реставратор Игорь Франчик рассказал, что танк, который был выставлен на продажу, собрали из разных частей, найденных поисковиками на полях сражений. Боевая машина не на ходу, без боекомплекта и представляет собой скорее макет для постамента.

«Это один из наших танков, 21 по счету, который мы восстановили за 10 лет», - уточнил реставратор.

История с объявлением о продаже танка удивила экспертов. На этот шаг мог пойти только тот, у кого все в порядке с документами на такой непростой товар.

«Это объявление - верхушка айсберга. Гораздо больше вещей продается неофициально по знакомым», - объяснил военный историк Константин Семенов.

Официальная реставрационная мастерская имеет право продавать макет танка, собранный из находок легальных поисковиков, также, как скульптор реализовывать свои произведения. Продавать технику имеющую музейную ценность можно только с разрешения Минкульта.

Поисковики находят танки целиком крайне редко, и они сразу же становятся достоянием музеев. А реставраторы собирают на продажу по сути конструктор танка. В интернете есть еще несколько подобных объявлений. Стальную махину можно добавить в «корзину» и купить в один клик. Правда, придется позаботится о трале для перевозки многотонной машины.

По цене московской однокомнатной квартиры можно купить даже легендарную «Катюшу» с макетами снарядов. Ключевой момент в этом бизнесе - это демилитаризация продаваемой техники. Покупать и продавать боевые единицы техники частники и обычные люди не имеют права. А если технику лишить возможности применять оружие, то это уже гражданский вариант, даже если танк на ходу.

«Граждане РФ не ограничены в праве приобретать самоходные машины даже которые внешне конструктивно выглядят, как танк», - объяснил адвокат Иван Кузьмин.

Таким образом купить мирный танк и ездить на нем, как на тракторе, может любой гражданин.

«Требуется договор в простой письменной форме на эту сделку, правоустанавливающие документы на самоходную технику, заключение Минкульта, постановление ОВД об отсутствии состава преступления», - рассказал адвокат Иван Кузьмин.

Правда, в руках простых обывателей боевая техника, пусть и безоружная, может представлять опасность. В интернете есть видео, где два пьяных бизнесмена рассекали по поселку на БТРе, пока не врезались в дерево, и их ни задержали госавтоинспекторы. Средство передвижения поставили на штрафстоянку. Но наказать хулиганов в данной ситуации сложно. Ездить на бронетехнике запрещено только на дорогах общего пользования, а леса, поля и огороды - вне зоны деятельности ГИБДД.

Однако, этот случай скорее исключение. Цена раритетной техники такова, что, как правило, попадает в надежные руки. Те же танки, в основном, покупают крупные музеи, киностудии, администрации регионов и городов, чтобы демонстрировать на парадах или устанавливать на мемориалах.

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