«Оренбургу» засчитали техническое поражение в матче РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал ФК «Оренбургу» техническое поражение за неготовность провести матч против екатеринбургского «Урала».

Напомним, он должен был пройти 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

К слову, для «Оренбурга» это техническое поражение стало вторым в чемпионате России. Так, 29 июня клуб был наказан аналогичным образом за неявку на игру против «Краснодара».

Напомним, 25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусом. По правилам, клуб обязан уйти на двухнедельный карантин.

При этом 1 июля пресс-служба РПЛ сообщила о том, что Роспотребнадзор согласовал проведение матча 25-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Уралом». Число заразившихся сотрудников принимающего клуба увеличилось до десяти.