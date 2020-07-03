Мишустин поздравил нового премьера Франции с назначением на пост
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост председателя правительства Франции.
Российский политик в поздравительной телеграмме также выразил надежду на расширение сотрудничества двух стран в различных сферах.
«Убежден, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-французского сотрудничества», - отметил глава кабмина.
Мишустин подчеркнул, что Россию и Францию связывают дружественные и партнерские отношения, развивается многоплановое торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.
Российский премьер пожелал своему коллегу крепкого здоровья, благополучия и успехов в политической деятельности.
Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин поздравил нового премьера Белоруссии с вступлением в должность. Российский премьер выразил удовлетворение от добрососедских отношений двух стран и укрепления сотрудничества между ними.