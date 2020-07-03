«Это неправда»: Хазанов опроверг слухи о своем плохом самочувствии в СМИ
Сообщалось, что артисту резко стало плохо и была вызвана бригада скорой помощи.
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
Актер Геннадий Хазанов опроверг информацию о том, что ему потребовалась экстренная медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия.
«Это неправда», - заявил артист телеканалу «Звезда».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководителю Театра эстрады стало плохо дома, в московской квартире. Была вызвана бригада скорой помощи, и врачи рассматривают вопрос о госпитализации артиста. Высказывались предположения, что резкое ухудшение самочувствия Геннадия Хазанова вызваны проблемами с сердцем.