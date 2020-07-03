В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за мощных ливней

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил экстренным службам области перейти в режим повышенной готовности из-за непогоды.

«Прошу глав и экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями», - подчеркнул глава региона в своих соцсетях.

Напомним, ранее в МЧС сообщили о том, что в Москве в ближайшие часы пройдет сильный ливень с ветром до 20 метров в секунду и градом. Экстренное предупреждение, до 3.00 мск 4 июля также поступило и от подмосковного главка МЧС РФ.

В ведомстве рекомендовали отказаться от поездок на личном автомобиле, а управляя машиной, соблюдать скоростной режим и дистанцию.