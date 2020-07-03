По колено в воде: кадры последствий «всемирного потопа» в Москве и области

В Москве и области ближе к вечеру начался сильный ливень, последствия которого тут же сказались на автомобильном движении, как в центре столицы, так и в ближайших от нее городах. Пользователи в соцсетях выкладывают видео, на которых демонстрируются залитые дороги, плывущие по ним автомобили, и пытающиеся добраться до дома по колено в воде пешеходы.

На улице Войкова в Москве дорога превратилась в реку, которую с трудом преодолевают автомобили. Тоже самое происходит на Волоколамском шоссе и на улице Cвободы. Местные жители сообщают, что переходы на станциях метро «Строгино» и «Медведково» превратились в «водопад».

Не лучше дела обстоят и в подмосковном Красногорске. На некоторых улицах вода доходит до фар автомобилей.

«Если не едем на море, то море едет к нам», - грустно пошутил Дмитрий Рощупкин во «ВКонтакте».

Так же сообщалось, что было перекрыто движение на улице Никулинской из-за нескольких затопленных автомобилей. В МЧС предупредили, что до 4 июля неблагоприятные условия погоды сохранятся. Ожидаются сильный дождь, ветер и грозы.