В Роспотребнадзоре рассказали о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в КНР, обладает потенциалом для развития новой пандемии. Чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре со ссылкой на эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Михаила Лебедева.

«Чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм», - отметил Лебедев.

Ученый также объяснил, что исследования на культурах человеческих клеток, а также на хорьках показали возможность передачи вируса воздушно-капельным путем и проникновение в клетки легких людей.

При этом данный вирус чрезвычайно заразен и может вызывать более тяжелые симптомы, чем другие вирусы гриппа.

Михаил Лебедев отметил, что иммунитет к сезонному гриппу не защищает от нового вируса.

«У 10,4% работников свиноферм найдены антитела к новому штамму вируса. В лабораторных условиях пока не наблюдалось передачи вируса от человека к человеку», - подчеркнул ученый.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружили новый тип свиного гриппа, способный вызвать пандемию. Уточняется, что вирус является смесью птичьего гриппа и H1N1, который в 2009 году унес жизни сотен тысяч человек по всему миру.