С надеждой на будущее: как в России прошли первые ЕГЭ в условиях пандемии

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Единый государственный экзамен был перенесен на более поздний срок. Пробные экзамены 29 и 30 июня прошли без выпускников, в эти дни проверяли техническую готовность школ. Сегодня, 3 июля, согласно утвержденному расписанию ЕГЭ, по всей стране состоялись экзамены по географии, литературе и информатике.

Школьникам разрешили сдавать экзамены без маски, поскольку находиться в них несколько часов довольно сложно. В Москве выпускники заходили в школы строго по времени и по одному. Это сделали для того, чтобы не было столпотворения на входе и чтобы успеть всем измерить температуру. После этого охранник ребят проверяли, чтобы они не пронесли на экзамен ничего из запрещенного.

С самого утра в школах находились наблюдатели и организаторы. Обычно в один кабинет приходили сдавать ЕГЭ примерно 15 детей. Сегодня только 8. Их посадили в шахматном порядке. На каждой парте лежали маски и перчатки. А чтобы наблюдатели не присутствовали в классе, они контролировали процесс дистанционно с помощью онлайн-камер.

Все, что происходило на экзамене, видели в ситуационном центре. Там тестируют так называемую «нейросеть». Это когда интеллектуальная система просвечивает парты насквозь и сама замечает, что ученик полез за шпаргалкой.

На экзамены в московские школы в этом году придет меньше детей, чем обычно. Дресс-кода нет: можно приходить в рубашке или в спортивном костюме. Главное – соблюдать разметку на полу и социальную дистанцию.

«Кроме всего прочего у нас стоят специальные дезинфицирующие лампы. Повсюду санитайзеры», - рассказала директор школы № 1500 Елена Щетнева.

В Хабаровске - полторы тысячи выпускников. Сидеть за партами разрешили без масок - так, кажется, легче дышать, думать и мечтать о будущем. Также поступили в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

В этом году ЕГЭ сдадут на 71 тысячу выпускников меньше, чем в прошлых. После карантина тем, кто в ВУЗы не поступает, разрешили экзамены не сдавать. Из школьных предметов все популярнее становится информатика, которая уже обогнала литературу. Сегодня ученики сдали оба предмета и еще географию. А те, кто по болезни или из-за карантина пропустил, смогут сдать с 3 по 8 августа.