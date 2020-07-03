Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

С надеждой на будущее: как в России прошли первые ЕГЭ в условиях пандемии

Владислав Кустов
19:55 03.07.2020
Согласно утвержденному расписанию, по всей стране состоялись экзамены по географии, литературе и информатике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Единый государственный экзамен был перенесен на более поздний срок. Пробные экзамены 29 и 30 июня прошли без выпускников, в эти дни проверяли техническую готовность школ. Сегодня, 3 июля, согласно утвержденному расписанию ЕГЭ, по всей стране состоялись экзамены по географии, литературе и информатике.

Школьникам разрешили сдавать экзамены без маски, поскольку находиться в них несколько часов довольно сложно. В Москве выпускники заходили в школы строго по времени и по одному. Это сделали для того, чтобы не было столпотворения на входе и чтобы успеть всем измерить температуру. После этого охранник ребят проверяли, чтобы они не пронесли на экзамен ничего из запрещенного.

С самого утра в школах находились наблюдатели и организаторы. Обычно в один кабинет приходили сдавать ЕГЭ примерно 15 детей. Сегодня только 8. Их посадили в шахматном порядке. На каждой парте лежали маски и перчатки. А чтобы наблюдатели не присутствовали в классе, они контролировали процесс дистанционно с помощью онлайн-камер.

Все, что происходило на экзамене, видели в ситуационном центре. Там тестируют так называемую «нейросеть». Это когда интеллектуальная система просвечивает парты насквозь и сама замечает, что ученик полез за шпаргалкой.

На экзамены в московские школы в этом году придет меньше детей, чем обычно. Дресс-кода нет: можно приходить в рубашке или в спортивном костюме. Главное – соблюдать разметку на полу и социальную дистанцию.

«Кроме всего прочего у нас стоят специальные дезинфицирующие лампы. Повсюду санитайзеры», - рассказала директор школы № 1500 Елена Щетнева.

В Хабаровске - полторы тысячи выпускников. Сидеть за партами разрешили без масок - так, кажется, легче дышать, думать и мечтать о будущем. Также поступили в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

В этом году ЕГЭ сдадут на 71 тысячу выпускников меньше, чем в прошлых. После карантина тем, кто в ВУЗы не поступает, разрешили экзамены не сдавать. Из школьных предметов все популярнее становится информатика, которая уже обогнала литературу. Сегодня ученики сдали оба предмета и еще географию. А те, кто по болезни или из-за карантина пропустил, смогут сдать с 3 по 8 августа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.07.2020, 14:25
Путин назвал незаконными санкции США против Сирии
Дата03.07.2020, 18:51
Ту-142 Северного флота выполнили 12-часовой полет над нейтральными водами трех морей
Дата03.07.2020, 13:20
Московский ЦСКА стал чемпионом России по хоккею сезона 2019/20
Дата30.06.2020, 12:23
На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:05 В стране и мире
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за мощных ливней
20:59 В стране и мире
«Это неправда»: Хазанов опроверг слухи о своем плохом самочувствии в СМИ
20:59 В стране и мире
Видео
По колено в воде: кадры последствий «всемирного потопа» в Москве и области
20:38 В стране и мире
Мишустин поздравил нового премьера Франции с назначением на пост
20:00 В стране и мире
Роспотребнадзор запретил детским учреждениям проводить массовые мероприятия до 2021 года
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
В США признали снайпера Зайцева одним из лучших стрелков в истории
«Боевые» мухи встали на защиту лесов в Самарской области
Главком ВКС РФ: С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе
Видео
Огромный факел в ночи: опубликованы новые видео пожара на ГПЗ под Самарой
В WhatsApp появятся новые функции
Впервые на территории России: в крымской пещере «Таврида» обнаружили кости древнего носорога стефаноринуса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.