Роспотребнадзор запретил детским учреждениям проводить массовые мероприятия до 2021 года

В Роспотребнадзоре запретили проводить в детских образовательных учреждениях массовые мероприятия вплоть до 2021 года из-за эпидемии коронавируса.

В пятницу, 3 июля, ведомство заявило подготовке постановления по организации работы детских учреждений в условиях COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве подчеркивается, что санитарные правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей). Которые осуществляют образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ (за исключением образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования).

Правила разработаны в том числе для адаптированных, осуществляющих присмотр и уход за детьми, социальных служб для детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, спортивных организаций для детей.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили запретить пускать детей без прививок в школы и детсады. Для реализации идеи сенаторы намерены внести изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».