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В США признали снайпера Зайцева одним из лучших стрелков в истории

Тамара Астапенкова
19:25 03.07.2020
С 10 ноября по 17 декабря 1942 во время Сталинградской битвы Василий Зайцев лично уничтожил 225 солдат и офицеров противника.
В США признали снайпера Зайцева одним из лучших стрелков в истории
© Фото: Игорь Костин, РИА Новости

В США легендарного советского снайпера времен Великой Отечественной войны Василия Зайцева назвали одним из пяти лучших стрелков в мировой истории. Соответствующий рейтинг составило издание We Are The Mighty.

«Одно дело быть успешным снайпером, когда мир вокруг тебя спокоен. Совсем другое - сделать это на арене смерти, которая была во время Второй мировой войны при осаде Сталинграда", - написало издание про Зайцева.

Василий Зайцев родился в 1915 году в селе Еленинка Оренбургской губернии (сейчас Челябинская область). Его дед с раннего детства приучал внука к охоте и учил метко стрелять. В 12 лет Василий получил в подарок свое первое охотничье ружье.

Зайцев обладал не только хладнокровием, выдержкой, острым зрением и чутким слухом, но и военной смекалкой. Он использовал манекен, облаченный в советскую форму, когда выслеживал немецких снайперов. Сам мастерски умел маскироваться, утверждая, что снайпер должен уметь мыслить нешаблонно.

Он одним из первых начал применять так называемый принцип «групповой охоты», когда одну зону боя с разных сторон перекрывали три снайперские пары. Он обучал мастерству на переднем крае обороны и своих боевых товарищей.

С 10 ноября по 17 декабря 1942 во время Сталинградской битвы снайпер Василий Зайцев лично уничтожил 225 солдат и офицеров противника. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1980 году Зайцев стал почетным гражданином города-героя Волгограда, где в музее обороны города хранится снайперская винтовка героя.

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