Орбиту МКС внепланово скорректировали из-за риска столкновения с космическим мусором

В Роскосмосе заявили, что Центр управления полетами ЦНИИмаш провел внеплановую коррекцию орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14». Это было сделано для того, чтобы исключить столкновение станции с космическим мусором.

Сообщается, что все операции прошли штатно.

«Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 3 июля 2020 года провел внеплановую коррекцию орбиты МКСдля уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», - подтвердили в госкорпорации.

Ранее сообщалось о том, что в Роскосмосе задумались о создании многоразовой ракеты «Ангара». Уточняется, что ракета пройдет к 2024 году глубокую модернизацию