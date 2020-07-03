Шатунов выиграл суд о правах на песни «Ласкового мая»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова о правах на песни коллектива. Суд признал незаконным лицензированный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещала певцу исполнять композиции группы.

По словам представителя Шатунова в суде, компания запретила Юрию исполнять ряд песен «Ласкового мая», поскольку заявила, что обладает авторскими правами на музыку, текст и фонограмму, ссылаясь на договор с индивидуальным предпринимателем Русланом Филатовым. Однако на фонограммах был зафиксирован голос Шатунова, который никому не передавал прав на свое исполнение и документов не подписывал, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на заседание представители ответчиков и Андрей Разин не явились. Также было отклонено письменное ходатайство Филатова, который на данный момент проживает в Сочи, отложить слушания.

Год назад Андрей Разин заявлял, что Шатунов якобы сам решил не петь на концертах песни группы. И уже позднее появилась информация о том, что у певца нет прав на их исполнение. В «Честной музыке» говорили, что еще несколько лет назад компания получила исключительные права на основные объекты группы «Ласковый май», без права передачи их третьим лицам.