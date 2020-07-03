Полиция задержала чиновника Минобрнауки по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что бизнесмен и высокопоставленный чиновник Минобрнауки были задержаны по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей.

При этом имена злоумышленников в МВД РФ пока не называют.

По данным следствия, в 2016 году предпринимательница, получив подряд от Минобрнауки, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах российского ведомства.

При этом у нее не было «намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме».

Далее заказчику представили результаты выполненных работ, которые заведомо не соответствовали условиям договоров.

«Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 миллионов рублей», - подчеркнула Волк.

Таким образом, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», оба фигуранта задержаны. Уже осуществлено более 30 обысков дома и на работе у задержанных.

По последним данным, в Минобрнауки заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам в расследовании хищения.

Ранее сообщалось, что двоих сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег. По данным МВД РФ, были похищены средства молодежных организаций партии.