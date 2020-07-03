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Столичные медики отправились в Тыву, чтобы помогать коллегам бороться с коронавирусом

Андрей Аркадьев
17:59 03.07.2020
Медики будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Десять московских медиков отправились в Тыву. В республике они будут помогать местным специалистам лечить больных с коронавирусом.

В состав медицинской бригады входят лучшие российские врачи с большим опытом в лечении пациентов с COVID-19. Это пульмонолог, инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты и врач-рентгенолог.

Медики будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, осматривать пациентов, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.

В конце июня в городе Кызыл военные развернули полевой многопрофильный мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Медицинский персонал госпиталя уже приступил к приему больных.

В середине марта Минобороны по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина приступило к возведению 16 инфекционных центров для больных COVID-19. Их построили в 15 российских регионах.

Меньше чем через полтора месяца были открыты первые восемь медцентров. О постройке оставшихся доложил президенту страны в середине мая министр обороны РФ Сергей Шойгу. Строительство велось очень интенсивно, круглосуточно, в три смены. В работах были задействованы тысячи человек, сотни единиц техники.

Кроме того, в Дагестане, Красноярском, Забайкальском краях были развернуты госпитали для лечения пациентов с коронавирусом.

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