Ярко и радостно: как населенные пункты встретили новость о присвоении звания «Город трудовой доблести»

В двадцати российских городах, которым было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», отгремели салюты, местные жители теперь готовятся к опросу по поводу мемориальной стелы в честь тружеников тыла.

Указ накануне подписал Владимир Путин, чтобы отметить населенные пункты, в которых жители внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

В Нижнем Новгороде, который получил новый статус, об этом сразу же оповестили всех горожан по громкой связи. Нижегородский Кремль подсветили в цвета георгиевской ленты. А сейчас в городе готовятся провести опрос - где установить мемориальную стелу в честь тружеников тыла. Согласно Указу о «Городах трудовой доблести» такие знаки должны быть в каждом из них.

Почетное звание было присвоено городам: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.