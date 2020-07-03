Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца

Российский лидер Владимир Путин позвонил бойцу Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России был лично знаком с отцом Хабиба Нурмагомедова. В сентябре 2019 года он встретился с ним в аэропорту перед вылетом из Дагестана, где находился с рабочей поездкой.

Встреча состоялась после турнира в Абу-Даби, где Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул.

Путин похвалил российского спортсмена за бой, назвав этот поединок красивым.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов, знаменитый тренер и отец бойца смешанных единоборств, скончался в пятницу в возрасте 57 лет. О смерти Абдулманапа сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.