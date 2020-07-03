Внеземная красота: ESA опубликовало видео полета над кратером Королева на Марсе

Европейское космическое агентство (ESA) обнародовало видео, в котором можно в деталях разглядеть кратер Королев на Марсе. Ролик смонтирован из снимков, сделанных орбитальным аппаратом «Марс-Экспресс».

Кратер назван в честь советского ракетостроителя и конструктора Сергея Королева. «Снежное озеро» диаметром 82 километра расположено в окрестностях полярного круга Марса. Ученые предполагают, что кратер возник около 4 миллиардов лет назад, тогда на Красной планете еще была вода. Сейчас кратер заполнен льдом, толщина которого в самые холодные периоды может составлять около двух километров.

Опубликованный ролик смонтирован так, чтобы получилась визуализация полета орбитального аппарата над кратером. Данные топографии этой местности и мозаичное изображение было объедено, что позволило создать трехмерный ландшафт.

Орбитальный зонд «Марс-Экспресс» был запущен в июне 2003 года, спустя год он достиг Марса. И с тех пор находится на орбите планеты, собирая данные и снимки красной планеты.