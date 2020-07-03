В МЧС предупредили о надвигающемся ливне и граде в Москве и области

В МЧС предупредили жителей Москвы и области о ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 00.00 4 июля по Москве местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град, сильный ветер 15-20 метров в секунду», - сказано в заявлении столичного главка МЧС в соцсетях.

Экстренное предупреждение, но до 3.00 (мск) 4 июля также опубликовано на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

В ведомстве рекомендовали отказаться от поездок на личном автомобиле, а управляя машиной, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Водителям также советуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России. Уточняется, что на четыре градуса выше нормы температура поднимется в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае и Иркутской области.