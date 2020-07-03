Путин опроверг слухи о том, что дистанционное образование заменит очное

Российский лидер Владимир Путин заявил, что планов полностью заменить очное обучение дистанционным в РФ нет.

«Ну, конечно, я об этом говорил публично на одном из совещаний: не может обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере, не может быть полностью подменен дистанционным обучением», - отметил Путин.

Он также напомнил, что чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента или школьника.

«И у нас нет таких планов полностью подменить дистанционным обучением все, что происходит в сфере образования», - уточнил Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Однако он подчеркнул, что остановить технический прогресс невозможно, это бессмысленно и вредно.

«Я согласен, это точно должно быть под контролем, нужно вырабатывать какие-то общие правила, хотя бы и исходя из этого развивать нашу систему образования», - подытожил президент.

Ранее сообщалось, что в мае этого года Владимир Путин назвал провокацией слухи о замене очного образования дистанционным. По мнению президента, общение через Интернет никогда не заменит живого разговора ученика и учителя.