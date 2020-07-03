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Нурмагомедов отменил онлайн-конференцию после смерти отца

Виктория Ивашечкина
16:20 03.07.2020
Известный тренер умер в возрасте 57 лет.
Нурмагомедов отменил онлайн-конференцию после смерти отца
© Фото: khabib_nurmagomedov, Instagram

Чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов отменил онлайн-конференцию, назначенную на 4 июля, после известия о смерти его отца, сообщают «Известия».

Напомним, в пятницу, 3 июля, стало известно, что тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, развившихся на фоне коронавируса. О смерти отца Хабиба сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В середине апреля стало известно, что Абдулманапа госпитализировали в Махачкале с пневмонией. Спустя несколько дней он сдал тест на коронавирус, но о результатах не сообщалось.

О том, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Москвы,стало известно 13 мая. Тогда же появлялась информация, что он впадал в кому.

В июне появилась информация о том, что состояние Абдулманапа улучшилось, его удалось вывести из состояния комы.

Однако в последние дни родственник бойца находился в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что бывший боец UFC Дмитрий Смоляков прокомментировал сообщение о смерти отца Нурмагомедова. По словам спортсмена, Абдулманап был человеком крайне умным и общительным.

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