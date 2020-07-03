Путин заявил, что в РФ нет и не будет ограничений по религиозным, национальным и сексуальным взглядам

Владимир Путин заявил, что в России не было, не и не будет никаких ограничений религиозных и национальных прав, а также прав сексуальных меньшинств. Об этом этом он сказал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в пятницу, 3 июля.

«В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда в России такого не было и не будет никогда», - заявил глава государства.

По словам российского президента, человек должен вырасти и сам определить свою судьбу. Человеку не нужно ничего навязывать, добавил Владимир Путин, говоря о сексуальных меньшинствах.

«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо - вот мы против чего», - заявил российский президент.

Ранее Владимир Путин подписал указ о внесении в Конституцию России поправок, которые поддержали более три четверти российских избирателей на общероссийском голосовании.