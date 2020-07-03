Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с вывешенным на здании посольства США в Москве флагом ЛГБТ. Об этом упомянули на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в пятницу, 3 июля.

«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», - сказал президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что в России не было, нет и никогда не будет никаких ограничений религиозных и национальных прав, а также прав сексуальных меньшинств. По словам Владимира Путина, человек должен вырасти и сам определить свою судьбу.





