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Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ

Тамара Астапенкова
15:29 03.07.2020
Поправки в Конституцию РФ вступают в силу с 4 июля 2020 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Николай Хижняк, РИА Ноывости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении в Конституцию России поправок, которые поддержали более трех четвертей российских избирателей на общероссийском голосовании. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 3 июля, на сайте Кремля. Согласно указу, поправки в Конституцию РФ вступают в силу с 4 июля 2020 года.

«Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти”, вступают в силу 4 июля 2020 года», - говорится в документе.

Глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны объявил о том, что поправки вступают в силу.

«Поправки вступают в силу. Вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа. Вы знаете мою позицию - изменения, внесенные в основной закон, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России», - заявил Путин.

Президент РФ поблагодарил всех, кто сделал ответственный выбор. И уточнил, что это решение было принято всей страной.

«Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной, и оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России, делают нас действительно одним народом, единым целым», - сказал Путин.

Голосование по правкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Обработка 100% протоколов показала, что итоговая явка составила 67,97%. Свой голос «за» отдали 77,92%, или почти 58 миллионов россиян. Против проголосовали 21,27% - около 16 миллионов граждан страны.

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