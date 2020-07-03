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Попова заявила, что коронавирус оказался не так страшен, как предсказывали

Тамара Астапенкова
14:58 03.07.2020
По словам главы Роспотребнадзора, эпидемиологическое сообщество готовилось к ситуации, подобной пандемии COVID-19.
Попова заявила, что коронавирус оказался не так страшен, как предсказывали
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Эпидемиологическое сообщество, ученые во всем мире готовились к ситуации, подобной пандемии коронавирусной инфекции. Все понимали, что когда-то это произойдет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы к ней готовились, мы в самом деле к ней готовились. Но вот степень готовности разных стран - она сегодня очевидно разная. Мы все понимали, вот эпидемиологическое сообщество, ученые, что когда-то такой момент наступит», - заявила Попова.

Она отметила, что писали фантасты, снимали фильмы о появлении нового возбудителя, о времени «вируса X». По словам главы Роспотребнадзора, новая форма вируса оказалась не так страшна, как писали, «мы предполагали, к чему готовиться».

«Но, в общем-то, он достаточно неожиданно и очень таким объемлющим в части мировых проблем оказался вызовом. Мы его преодолеваем, этот вызов. Все преодолевают, ну, значимо лучше, чем страны другие», - отметила Попова.

Она добавила, что в стране появляется возможность начать работу в различных сферах услуг. Но при условии, чтобы не было рисков. Анна Попова считает, что мир из-за коронавирусной инфекции сильно изменился. И сейчас приходится говорить о «новой нормальности», разрабатывать новые правила безопасности, уточнила Попова.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что страна сможет вернуться к нормальной жизни, как была до пандемии, скорее всего не раньше февраля следующего года. Он посоветовал россиянам продолжать носить маски в местах большого скопления людей.



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