Замминистра обороны РФ Фомин обсудил со своим вьетнамским коллегой борьбу с коронавирусом

Заместитель министра обороны Александр Фомин обсудил со своим вьетнамским коллегой Нгуен Ти Винем борьбу с коронавирусом и военное сотрудничество. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«3 июля в формате видеоконференции заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем Министра национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генерал-полковником Нгуен Ти Винем», - говорится в сообщении.

В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия в рамках формата «СМОА плюс», сотрудничества по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также состояние и перспективы двусторонних военных контактов, добавили в Министерстве.

Стороны подтвердили нацеленность на развитие взаимовыгодных отношений и выразили готовность задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.