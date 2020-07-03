Пляжи Москвы остаются закрытыми из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает, что зоны отдыха с купанием и без купания в столице остаются закрытыми из-за сохранения угрозы распространения коронавируса. При этом в ведомстве подчеркнули, что в постоянном режиме проводится мониторинг состояния воды и песка в зонах отдыха.

«В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались. Вопрос находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также уточняется, что после поступившей информации о заморе рыбы на Школьном озере Зеленограда территориальным отделом были отобраны пробы воды для исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели.

«По результатам лабораторных исследований качество воды отвечает санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям», - подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что эксперт оценил риск заразиться коронавирусом в водоеме. По мнению эпидемиолога Михаила Лебедева, в открытых водоемах есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной.