В Красноярском крае выпал град размером с яйцо

По прогнозу синоптиков, в регионе 3 июля снова ожидаются осадки в виде ливней и града. Ветер может достигать 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.

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