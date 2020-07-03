В Красноярском крае выпал град размером с яйцо
По счастливой случайности никто не пострадал.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: НОВОСЕЛОВО24RUS, VK
Град размером с куриное яйцо обрушился на южные районы Красноярского края. Ледяными осадками повреждены автомобили и крыши домов, повалены десятки деревьев и сломаны заборы.
Тысячи людей остались без света, так как град повредил линии электропередачи. По счастливой случайности никто не пострадал.
По прогнозу синоптиков, в регионе 3 июля снова ожидаются осадки в виде ливней и града. Ветер может достигать 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с.